Bangladesh: coronavirus, 246.674 casi e 3.267 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha imposto il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali il 24 marzo e lo ha prorogato più volte, fino al 31 maggio. Nonostante l’aumento dei contagi, l’esecutivo ha deciso di non prorogare ulteriormente il lockdown, con l’eccezione delle zone di contenimento, e di avviare una graduale ripresa di tutte le attività, dopo gli allentamenti di alcune misure già introdotti in precedenza. Il 3 agosto le restrizioni ancora in vigore sono state confermate fino al 31 agosto. I mercati, i negozi e i centri commerciali devono chiudere entro le 20 e assicurare il rilevamento della temperatura corporea del personale e dei clienti, il distanziamento, l’igienizzazione e la sanificazione. I consumatori, comunque, sono incoraggiati a utilizzare le piattaforme di commercio elettronico. (segue) (Inn)