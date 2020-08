Mediterraneo: ministro Petrolio egiziano, incontro gruppo lavoro Emgf nelle prossime due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro ad alto livello dell’East Mediterranean Gas Forum (Emgf) dovrebbe riunirsi nelle prossime due settimane, per discutere i prossimi passi da seguire per la trasformazione del Forum in un’organizzazione mondiale del gas. Lo afferma un comunicato del ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, rilasciato oggi dopo un incontro in videoconferenza con l’omologa cipriota Natasa Pilides. Oltre al prossimo incontro dell’Emgf i due ministri hanno discusso i preparativi per la costruzione di un gasdotto sottomarino diretto fra Cipro e l’Egitto, allo scopo di trasferire il gas del giacimento cipriota Afrodite alle strutture produttive egiziane. A questo riguardo, la ministra Pilides ha dichiarato che sono state definite le procedure necessarie a dare il via al progetto. L’Emgf, ambiziosa iniziativa tesa a sfruttare gli impianti di rigassificazione sulla costa egiziana come snodo per il commercio di energia verso l’Europa e non solo, annovera fra i suoi membri l’Egitto, l’Italia, Israele, la Grecia, Cipro, l’Autorità nazionale palestinese e la Giordania.(Cae)