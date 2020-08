Libano: Msf attivata per supportare feriti e ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’esplosione avvenuta ieri nella capitale del Libano, Beirut, le squadre di Medici senza frontiere (Msf) già presenti nel paese si sono attivati per supportare i feriti e gli ospedali che li stanno assistendo. Lo riferisce un comunicato stampa di Msf. “Subito dopo l’esplosione, alcuni dei nostri colleghi sono andati spontaneamente nelle strutture sanitarie per vedere come poter aiutare i medici che stavano affrontando l’emergenza. Msf sta organizzando la donazione di kit medici a una delle strutture che stanno curando molti feriti. Stiamo verificando se i pazienti che hanno bisogno di ulteriori interventi chirurgici possono essere trasferiti in uno dei nostri ospedali dopo essere stati stabilizzati. Stiamo valutando i bisogni più urgenti degli ospedali e identificando altri modi per fornire assistenza alla popolazione in questa situazione davvero tragica” ha dichiarato Jonathan Whittall, coordinatore Msf dell’emergenza in Libano. Msf ha iniziato a lavorare in Libano nel 1976. Oggi fornisce assistenza medica in 13 diverse aree del paese, dove gestisce programmi per malattie croniche, salute riproduttiva e mentale, servizi pediatrici e chirurgici, oltre a due centri per la salute materno infantile. Msf sta rispondendo anche all’emergenza Covid nel paese, attraverso attività di supporto agli ospedali e promozione della salute.(Res)