Credito: Ruocco (M5s), proseguono audizioni banche quotate su decreti Cura Italia e Liquidità

- Alle ore 14 di oggi la commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha audito Stefano Rossetti, vice direttore generale vicario, e Paolo Corradini, responsabile della direzione Pianificazione e Politiche creditizie, di Bper Banca, in merito all'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti legge n. 18 e 23 di quest’anno. "Grazie allo standard di relazione approvato dalla commissione abbiamo definito un set di informazioni che le singole banche ci inviano in occasione delle varie convocazioni: lo standard di relazione sintetizza le principali informazioni su cui si è soffermata l'attenzione e l'interesse della commissione, nonché i principali profili di attenzione comunicati attraverso le istanze/esposti di imprese, cittadini e liberi professionisti”, ha spiegato la presidente Carla Ruocco. “Nel corso dell'audizione di Bper Banca particolare attenzione è stata, tra l'altro, dedicata all'analisi del totale della raccolta bancaria, all'analisi dei prestiti finalizzati al consolidamento del debito in essere con contestuale erogazione di finanza aggiuntiva e ai tassi di interesse applicati; alle richieste di finanziamenti aggiuntivi all'importo già finanziato su cui la banca, fino al mese di giugno, ha dichiarato di non averne ricevute; ai tassi di interesse medi applicati ai finanziamenti erogati con e senza intervento del fondo di garanzia pubblica; al comportamento tenuto dall'intermediario verso le decisioni assunte dall'arbitro per le controversie finanziarie e dall'arbitro bancario finanziario”, ha aggiunto. (Com)