Decreto Agosto: Coldiretti, bene bonus ristoranti con 100 per Made in Italy

- Bene il bonus ai ristoranti che utilizzano prodotti 100 per cento Made in Italy per sostenere l'intera filiera agroalimentare nazionale dal campi alla tavola duramente colpita dalla crisi economica, del crollo del turismo e del drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza coronavirus. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la misura prevista nell’ultima bozza del dl Agosto al fine di sostenere la ripresa del settore con contributi a fondo perduto a tutte le imprese di ristorazione per l'acquisto di prodotti agroalimentari 100 per cento Made in Italy. Occorre però garantire alla misura un adeguato finanziamento poiché – evidenzia la Coldiretti in una nota - a causa della pandemia i consumi extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa sono stimati in calo del 40 per cento con un effetto negativo a valanga sull’intera filiera agroalimentare che subisce una perdita stimata in 8 miliardi nel 2020 per mancati acquisti di cibi e bevande, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dai formaggi ai salumi, dalla frutta alla verdura secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ismea. (segue) (Com)