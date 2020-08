Libano: “Cnn”, secondo il Pentagono a Beirut non è stato un attacco deliberato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi che la devastante esplosione verificatasi ieri a Beirut sia il risultato di un attacco deliberato non trova conferme nei fatti. Lo indicano tre fonti di alto livello del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sentite dall’emittente satellitare “Cnn”. Ieri sera, durante il consueto incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente Usa Donald Trump aveva invece parlato dell’episodio come di un “terribile attacco”. Secondo le ricostruzioni delle ultime ore, la più potente delle esplosioni avvenute al porto di Beirut sarebbe stata provocata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate in un deposito. Per effetto dell’esplosione, oltre cento persone hanno perso la vita, 4 mila sono rimaste ferite e circa 300 mila residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case. Le fonti sentite dalla “Cnn” hanno deciso di conservare l’anonimato e sostengono di “non sapere di che cosa il presidente stesse parlando”. Secondo una delle fonti, “se ci fossero indicazioni che qualcuno nella regione avesse scatenato un attacco di questa portata, gli Stati Uniti sarebbero costretti ad aumentare la protezione delle proprie truppe e dei propri interessi in Medio Oriente, se non altro nel timore di ulteriori attacchi in risposta”. Tuttavia, prosegue la fonte, finora non è arrivata alcuna indicazione in tal senso. Al momento ci sono notizie contrastanti sulla causa dell’esplosione, che inizialmente era stata attribuita a un incendio divampato in un deposito di fuochi d’artificio nei pressi del porto.(Nys)