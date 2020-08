Repubblica Ceca: Camera dei deputati approva modalità di voto per elezioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati della Repubblica Ceca ha approvato, in accordo con il ministero dell'Interno, i tre metodi di voto durante il periodo di restrizioni per contenere la pandemia del Covid-19, che saranno utilizzati alle elezioni regionali in autunno. Tra questi il voto "drive-in", ovvero tramite la creazione di seggi elettorali in luoghi "sensibili" come le case di cura, e l'istituzione di commissioni elettorali a domicilio. Il ministro dell'Interno ceco Jan Hamacek ha descritto questa decisione come "un buon compromesso". La Camera alta della Repubblica Ceca voterà tra due settimane sulle modifiche, che passeranno dovrebbero essere approvate prima delle elezioni regionali. Hamacek ha detto che si aspetta che anche la Camera alta approvi le misure. (Vap)