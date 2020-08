Bulgaria: premier Borisov, pronto a dimettermi per salvare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Bulgaria, Bojko Borisov, si è detto pronto alle dimissioni se questo fosse richiesto al fine di mantenere salda la coalizione di governo. Secondo quanto riporta la stampa locale, Borisov è intervenuto oggi ad una seduta del suo partito d'appartenenza, il Gerb, precisando che l'opzione sarà discussa con i leader dei due partiti che formano l'alleanza di governo. Le dimissioni di Borisov sono state richieste dai manifestanti che da 28 giorni protestano nelle strade della capitale Sofia. Alcuni dei dimostranti, intervistati dalla stampa locale, hanno accusato Borisov di corruzione e legami con la criminalità organizzata. Il premier è al potere dal 2009 e il suo terzo mandato dovrebbe concludersi il prossimo marzo. Le proteste sono scoppiate a seguito di alcuni arresti compiuti fra i componenti della squadra del presidente della Repubblica, Rumen Radev. Il 9 luglio sono stati infatti arrestati il consigliere per la sicurezza Ilija Milousev e il segretario per le questioni legali e la lotta alla corruzione, Plamen Ouzounov. Il primo è accusato di divulgazione di segreti di Stato mentre il secondo è sospettato di traffico d'influenza. L'ingresso delle forze dell'ordine armate nell'ufficio presidenziale ha provocato la protesta da parte di alcuni sostenitori delle diverse parti politiche e riaperto lo scontro fra capo del governo e presidenza già in atto nei mesi scorsi. (segue) (Seb)