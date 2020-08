Bulgaria: premier Borisov, pronto a dimettermi per salvare il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 luglio i vertici della polizia hanno deciso di avviare delle indagini su eventuali abusi compiuti dagli agenti nel corso delle proteste che si sono tenute a Sofia nei giorni precedenti. Il direttore della polizia di Sofia, Georgi Hadijev, ha dichiarato che gli eventuali responsabili di infrazioni disciplinari saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla legge. In alcuni filmati si vedono degli agenti che trascinano e prendono a calci delle persone dopo che queste avevano presumibilmente lanciato delle bottiglie contro le forze dell'ordine. Un altro caso di presunti abusi riguarda lo studente Evgenij Marcev, che secondo i genitori sarebbe stato trattenuto per sei ore in una stazione di polizia prima di essere mandato in ospedale con una commozione cerebrale e numerosi lividi sul petto. Il padre di Marcev ha dichiarato che lo studente è svenuto tre volte alla stazione di polizia. Il Partito socialista ha presentato lo scorso 15 luglio una mozione di sfiducia contro il governo di Borisov, motivando la decisione con "il fallimento" dell'esecutivo nel combattere la corruzione. (segue) (Seb)