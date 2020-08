Bulgaria: premier Borisov, pronto a dimettermi per salvare il governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento per i diritti e la libertà, Ahmed Dogan, è stato al centro della polemica politica a causa della sua residenza sul Mar Nero, sorvegliata dagli uomini della guardia presidenziale, il Servizio nazionale per la protezione (Nsp). Il presidente Radev ha dichiarato di avere il controllo solo "formale" su Nsp mentre il controllo reale è del potere esecutivo, motivando così l'utilizzo della guardia presidenziale per la protezione di Dogan. Borisov ha smentito le affermazioni di Radev affermando che Nsp è sotto l'esclusivo controllo del presidente e che l'episodio "fa parte della trama" contro il governo. Il caso ha fatto scoppiare venerdì 10 luglio delle proteste a Burgas, nei pressi del Parco Rosenets, dove si trova la residenza di Ahmed Dogan protetta dai membri dell'Nsp. La residenza si trova accanto ad una spiaggia pubblica il cui accesso era stato negato in passato proprio dalle guardie Nsp per proteggere la sicurezza di Dogan. L'Alta Procura amministrativa (Vap) della Bulgaria ha nel frattempo aperto un fascicolo per appurare se è stato violato il diritto alla proprietà statale esclusiva "di una spiaggia" situata nei pressi della marina adiacente al terminal portuale denominato Rosenets. (segue) (Seb)