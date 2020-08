Russia-Moldova: Dodon incontra rappresentante speciale di Putin, focus su finanziamento a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidente moldavo, Igor Dodon ha avuto un incontro con il vice capo dell'amministrazione presidenziale e rappresentante speciale del presidente della Federazione Russa per lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la Moldova, Dmitrij Kozak. Secondo quanto riferito da Dodon sul suo account Facebook, le due parti hanno concordato l'organizzazione a ottobre, a Chisinau, di un nuovo incontro della Commissione intergovernativa moldava-russa per il commercio e la cooperazione economica, occasione con cui firmati diversi accordi bilaterali. "Abbiamo affrontato la questione della ripresa dei negoziati per la concessione di credito russo per un importo di 200 milioni di euro. Abbiamo convenuto che nei giorni prossimi si svolgerà la prima tornata di negoziati tra i rappresentanti dei governi dei due paese", ha affermato Dodon. Il capo dello Stato moldavo ha inoltre precisato di aver discusso con la parte russa della questione relativa alla concessione di autorizzazioni per il transito di merci moldave sul territorio ucraino da esportare in Russia. (Rob)