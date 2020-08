Emilia Romagna: Priolo, sbloccati 20 mln andranno a Comuni per tagli a imposte rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " Salgono a circa 20 milioni di euro le risorse liberate a favore dei comuni della Regione per dare un taglio alla tassa o alla tariffa del servizio dei rifiuti, a favore di chi si trova in difficoltà economica a causa della crisi post coronavirus, e per premiare i territori con le performance migliori di riduzione dei rifiuti". Lo ha annunciato la Regione Emilia Romagna, dando notizia della nuova ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini. Soddisfatto l'assessore regionale Irene Priolo: "“Sono novità attese e importanti, frutto del fondamentale lavoro di squadra svolto con i comuni e Atersir. La nuova Ordinanza completa un disegno a cui lavoriamo da mesi e fornisce davvero le risposte attese da enti locali, privati e aziende. Proprio l’emergenza legata al Covid ci impone di ripensare il modello di sviluppo per renderlo sempre più circolare; assicurare risorse ai territori che hanno attuato le misure più avanzate nella gestione sostenibile dei rifiuti è sicuramente un passo importante in questa direzione”.(Ren)