Kosovo-Serbia: coordinatore kosovaro per il dialogo in visita negli Usa (4)

- La situazione relativa al Kosovo "non è semplice" secondo il capo dello Stato serbo, ma la Serbia "cercherà di preservare la propria posizione di partner affidabile" e di raggiungere un compromesso. "Saremo fermi e forti nel respingere ciò che non è un compromesso ma una pressione sulla Serbia", ha osservato Vucic aggiungendo che Belgrado ha accettato di avviare un dialogo per affrontare i problemi nel migliore interesse sia dei serbi che degli albanesi. Una delegazione guidata da Marko Djuric, ha detto ancora Vucic, è stata preparata per gli argomenti precedentemente programmati, in particolare la questione delle persone scomparse durante il conflitto degli anni '90. (segue) (Kop)