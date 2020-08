Italia-Serbia: presidente commissione Esteri Camera Fassino riceve ambasciatore Aleksic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Fassino ha auspicato altresì che giungano rapidamente a positivo esito i colloqui tra Serbia e Kosovo per una normalizzazione dei loro rapporti, aspetto essenziale della stabilità della regione. Così come – ha sottolineato Fassino – essenziale è garantire la salvaguardia della integrità statale e pluricomunitaria della Bosnia Erzegovina. Fassino, che è anche Rapporteur sulla Serbia presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha inoltre rappresentato all'ambasciatore preoccupazione per le inchieste avviate dalla magistratura nelle ultime settimane nei confronti di numerose Ong e soggetti della società civile serba, prospettando il rischio che tali indagini possano rappresentare un fattore problematico nel quadro dei rapporti tra la Serbia e l'Unione europea, da un lato, e il Consiglio d'Europa, dall'altro lato. A conclusione dell'incontro, Fassino ha ribadito l'importanza di intensificare le relazioni bilaterali parlamentari tra Italia e Serbia e in tale contesto – ricordando la missione della commissione Esteri italiana a Belgrado nel novembre del 2018 – ha auspicato una prossima visita a Roma della commissione Esteri del Parlamento serbo, non appena appaia superata la crisi pandemica. (Res)