Kosovo: coordinatore per dialogo con Serbia a colloquio con inviato Usa Palmer

- Il coordinatore nazionale kosovaro per il dialogo con la Serbia, Skender Hyseni, ha incontrato a Washington l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani, Matthew Palmer. "Dopo averlo informato sull'andamento del dialogo a Bruxelles fino ad ora, abbiamo avuto una conversazione aperta ed estesa con il signor Palmer allo scopo di coordinarci e con l'obiettivo di avere una nuova dinamica nel dialogo per discutere senza ulteriore ritardi e per concordare sulla questione chiave: un accordo comprensivo sul reciproco riconoscimento tra la Repubblica del Kosovo e la Serbia", ha dichiarato Hyseni scrivendo su Facebook dopo l'incontro. Secondo il coordinatore nazionale kosovaro per il dialogo, insieme all'Unione europea "gli Stati Uniti hanno un ruolo insostituibile nel processo". "Ho chiesto a Palmer di avere una presenza permanente attiva degli Usa al tavolo dei negoziati a Bruxelles", ha aggiunto Hyseni. (segue) (Kop)