Kosovo: coordinatore per dialogo con Serbia a colloquio con inviato Usa Palmer (3)

- Si è svolto la scorsa settimana a Bruxelles un nuovo incontro tra i coordinatori nazionali di Kosovo e Serbia per il dialogo, Skender Hyseni e Marko Djuric. Si tratta del secondo incontro in una settimana, come evidenzia l'emittente kosovara "Rtk", sempre sotto la mediazione dell'inviato speciale dell'Ue per il dialogo Miroslav Lajcak. La cooperazione economica è stato il tema centrale del colloquio, mentre nei precedenti incontri le parti avevano avuto un confronto sul tema delle persone scomparse. Il presidente della Serbia nei giorni scorsi si è detto "sorpreso" dalle dichiarazioni rilasciate dal premier kosovaro, Avdullah Hoti, circa una conclusione del dialogo Belgrado-Pristina con un accordo finale per il riconoscimento reciproco. (segue) (Kop)