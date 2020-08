Kosovo: coordinatore per dialogo con Serbia a colloquio con inviato Usa Palmer (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa convocata presso la sede della presidenza, Vucic ha affrontato il tema del Kosovo e della ripresa del processo di dialogo mediato dell'Unione europea. La parte serba, ha precisato Vucic, "non sa nulla" di questa opzione sul tavolo. La Serbia, secondo Vucic, vuole parlare invece dei temi già presenti al tavolo delle trattative. "Chiederemo di discutere di ciò che non è stato adempiuto dall'aprile 2013, e cioè la costituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba", ha osservato il presidente serbo. "Siamo presenti a Bruxelles in buona fede, ma se qualcuno pensa che la Serbia sia un sacco da pugilato e che ripeteremo semplicemente che la Serbia deve riconoscere l'indipendenza del Kosovo senza ottenere nulla, allora quella è una strada sbagliata che non porterà da nessuna parte", ha detto Vucic. (segue) (Kop)