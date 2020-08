Kosovo: anche il vicepremier Selmanaj positivo al Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore il premier Hoti ha confermato di aver ricevuto un test positivo al Covid-19 ed ha aggiunto di essersi messo in autoisolamento dichiarando che espleterà le sue funzioni da casa per almeno due settimane. La parlamentare kosovara Mimoza Kusari-Lila ha intanto criticato Hoti, evidenziando che il premier avrebbe continuato a tenere alcuni incontri anche dopo essere risultato positivo al coronavirus. "Ha violato i protocolli sanitari esponendo decine di persone al rischio di infezione", ha osservato la parlamentare. Sono circa 250 i nuovi casi giornalieri medi in Kosovo negli ultimi giorni. (segue) (Kop)