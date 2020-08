Kosovo: coordinatore per il dialogo con Belgrado Hyseni, da Usa forte sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore di Stato del Kosovo per il dialogo con la Serbia, Skender Hyseni, ha avuto ieri una conversazione telefonica con l’inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Richard Grenell. Secondo quanto riferito dallo stesso Hyseni, Grenell ha confermato il suo forte sostegno per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. "Abbiamo parlato di aspetti specifici degli sviluppi in Kosovo e nella regione. L'ambasciatore Grenell rimane impegnato e fortemente impegnato nel dialogo Kosovo-Serbia, che deve concludersi con il reciproco riconoscimento. La normalizzazione delle relazioni attraverso lo sviluppo economico e il sostegno ai progetti di investimento rimangono al centro dell'agenda e dell'impegno dell'ambasciatore Grenell", ha scritto Hyseni su Facebook. (segue) (Alt)