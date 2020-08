Kosovo: coordinatore per il dialogo con Belgrado Hyseni, da Usa forte sostegno (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha definito "non facili" i colloqui avuti il 16 luglio con il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti nell'ambito della nuova tappa di dialogo Belgrado-Pristina. I temi affrontati, ha detto Vucic ai giornalisti, hanno compreso anche i rifugiati, le persone scomparse e il settore economico. La Serbia, ha ancora precisato Vucic, collaborerà con la Croce rossa per lavorare sul tema delle persone scomparse. La parte albanese, inoltre, ha chiesto che vengano aperti gli archivi militari e della polizia. "Non c'è problema, ma devono aprire anche loro gli archivi dell'Uck affinché veniamo a sapere dove si trovano i serbi e non albanesi uccisi", ha detto il presidente serbo. I rifugiati interni sono invece, secondo le parole di Vucic, circa 220 mila. "Il Kosovo è il posto al mondo che ha visto il minor numero di ritorni alle proprie abitazioni, l'1,9 per cento. Spero che riusciremo a trovare una soluzione per almeno una piccola parte delle persone che vorrebbero tornare, che venga loro garantita la sicurezza", ha detto Vucic. (segue) (Alt)