Speciale difesa: Libano, M5s, vicini a famiglie vittime e a militare italiano ferito

- "Le notizie che arrivano da Beirut dopo le esplosioni di ieri sono davvero molto gravi e ci colpiscono nel profondo: decine di vittime e migliaia di feriti sono solo un bilancio provvisorio della tragedia, nella quale secondo il ministero della Difesa è rimasto coinvolto anche un militare italiano, ferito in modo non grave. Esprimiamo la nostra vicinanza al popolo libanese e il nostro sostegno per superare questo momento critico". È quanto affermano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Difesa alla Camera. "Esprimiamo cordoglio alle famiglie delle vittime e ringraziamo i tanti militari italiani della missione Unifil impegnati in Libano. Il supporto dell'Italia in questa fase sarà fondamentale", concludono. (Com)