Speciale difesa: francesi Adit Sas ed Etienne Lacroix acquistano 2 imprese dalla Difesa spagnola

- Il Consiglio dei ministri della Spagna ha autorizzato l'acquisizione da parte di 2 imprese francesi di 2 aziende spagnole che operano nel campo della sicurezza nazionale. La prima operazione è l'acquisto di "Adit Sas" (che offre servizi di intelligence economica e strategica), del 60 per cento del capitale di"Europavia España S.l", la cui attività principale è quella di fornire servizi di consulenza e logistica nella riparazione, manutenzione e organizzazione in aeronautica e difesa. Il secondo accordo adottato si riferisce all'acquisto del 100 per cento del capitale della società "Falken S.a.u" (impegnata nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti di sicurezza), da parte del gruppo "Etienne Lacroix S.a.s", che si occupa di acquisizione e gestione di beni immobili. (Spm)