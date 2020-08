Speciale difesa: Costa d’Avorio, elezioni presidenziali, più di 900 mila nuovi iscritti alle liste elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato uscente, dal canto suo, annuncerà il prossimo 6 agosto in un discorso alla nazione se accettare o meno la richiesta avanzata dal suo partito per la candidatura ad un terzo mandato alle elezioni presidenziali. "Ho ascoltato i messaggi delle varie strutture del partito, dei funzionari eletti e degli organi Rhdp, nonché quelli dei vertici e dei ministri istituzionali che mi hanno contattato direttamente. Prendo atto delle risoluzioni del consiglio politico e della sua richiesta", ha dichiarato in una nota il capo dello Stato. Ouattara, intanto, ha nominato la sorsa settimana il ministro della Difesa, Hamed Bakayoko, come nuovo premier. Lo ha annunciato la presidenza in una nota. La nomina di Bakayoko giunge in seguito al decesso improvviso del premier Amadou Gon Coulibaly, avvenuto lo scorso 8 luglio a causa di un arresto cardiaco. Coulibaly, fedelissimo del presidente Ouattara, era stato designato come il candidato ufficiale del Rhdp dopo che lo stesso Ouattara aveva annunciato di non volersi candidare per un terzo mandato. Ouattara è salito al potere il 6 maggio 2011 dopo aver vinto le elezioni del novembre 2010, dove aveva sconfitto il presidente uscente Laurent Gbagbo, ed è stato in seguito rieletto nel 2015 con l'83,7 per cento dei voti. (Res)