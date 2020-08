Zavoli: Conte, era voce asciutta di giornalismo rigoroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, afferma che "Sergio Zavoli non è stato solo un giornalista. È stato un intellettuale: indagava, analizzava, raccontava. Ci sono uomini che credono di sapere tutto, lui 'sapeva di non sapere'. E si informava. Per poi informare a sua volta. Aveva a cuore - continua il capo dell'esecutivo su Facebook - la deontologia professionale. Era la voce asciutta di un giornalismo rigoroso, che nell’immaginario dei più è vestito di abiti austeri, macchiati dall’inchiostro delle rotative. Il suo lavoro non ha mai ceduto al sensazionalismo, privilegiando la maieutica dell’informazione". Per il premier, "con Sergio Zavoli se ne va un uomo difficile da imbrigliare in una parola o in un’etichetta. Più facile ricordarci cosa va via con lui: il racconto di un Paese che si ascoltava riflettendo nelle ore serali o dal microfono delle radio, la testimonianza senza tempo di chi ha saputo cogliere gli umori, i sogni e le preoccupazioni - conclude Conte - che gli italiani si confidavano nelle stanze di casa". (Rin)