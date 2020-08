Lazio: Zingaretti, da Regione 2 milioni a comuni per sicurezza urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo bando "riconfermiamo il riconoscimento della sicurezza come un moderno diritto di cittadinanza che rende le nostre comunità più libere e serene". Spiega nella stessa nota il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Dall’inizio della legislatura abbiamo messo tra le azioni cardine della nuova Regione la sicurezza e la lotta ai fenomeni criminali, come condizione per far ripartire il Lazio, ma anche per rispondere alla necessità di venire incontro alla crescente sensazione di paura e pericolo avvertita dalle persone. Abbiamo quindi agito attraverso una serie di interventi -continua Zingaretti- : in primo luogo dando un contributo vero e tangibile alla riqualificazione di spazi comuni, soprattutto nelle aree del disagio, creando luoghi di condivisione e socialità, reti territoriali, sistemi di videosorveglianza per affermare il diritto dei cittadini alla sicurezza e alla libertà”. (segue) (Com)