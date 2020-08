Romania: premier Orban, procuratori e giudici hanno l'obbligo di scoprire la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Ludovic Orban, accoglie con favore la decisione della Procura antimafia (Diicot), che ha smentito parzialmente l'archiviazione del fascicolo sulla protesta antigovernativa della diaspora romena del 10 agosto 2018. Orban ha affermato che i pubblici ministeri e i giudici hanno un "obbligo morale e legale" di scoprire e presentare la verità. "Il primo ministro ritiene che la verità sugli incidenti del 10 agosto 2018 debba essere stabilita in tribunale, vale a dire da un tribunale investito di questo diritto, pertanto apprezza la decisione di proseguire le indagini", si legge in un comunicato del governo. "È inammissibile che quasi due anni dopo gli eventi violenti, i romeni non abbiano ancora scoperto la verità sui responsabili che hanno coordinato e ordinato la repressione di una manifestazione iniziata pacificamente. I cittadini e la magistratura in Romania non hanno bisogno di un altro caso con lo stesso destino di quelli della rivoluzione e subito dopo. I pubblici ministeri e i giudici hanno l'obbligo morale e legale di scoprire e presentare la verità. Migliaia di persone che hanno sofferto a causa di tali incidenti devono essere trattate in modo equo e i cittadini hanno il diritto di sapere esattamente di chi sono stati gasati e picchiati il 10 agosto 2018", ha affermato Orban. (segue) (Rob)