Zavoli: Di Nicola (M5s), Italia perde grande giornalista e intellettuale

- Il vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai Primo Di Nicola (M5s), in una nota, afferma: "Con Sergio Zavoli perdiamo un maestro del giornalismo, uno scrittore e poeta, un grande intellettuale che ha dato lustro al Paese e alla politica italiana. Una figura che è stata in grado di innovare il linguaggio televisivo negli ambiti più disparati: dallo sport ai settori più diversi dell'attualità. La sua visione del servizio pubblico radiotelevisivo resterà per tutti un esempio, uno strumento di crescita culturale e civile del Paese sempre al servizio dei cittadini". (Com)