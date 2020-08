Libano: premier polacco Morawiecki annuncia aiuti dopo esplosioni al porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha annunciato che il suo governo fornirà aiuti al Libano dopo la violenta esplosione al porto di Beirut, che al momento hanno provocato oltre 100 vittime. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap". "L'esplosione di ieri in Libano non ha fatto tremare solo Beirut. Le drammatiche immagini della deflagrazione hanno fatto il giro del mondo. Non possiamo essere e non saremo indifferenti a tale tragedia. Assieme al ministro dell'Interno Mariusz Kaminski abbiamo preso la decisione di indirizzare aiuti a Beirut", ha scritto Morawiecki in un messaggio via Facebook. L'aiuto consta innanzitutto di materiale medico, ma il Corpo polacco dei vigili del fuoco ha annunciato di essere in grado di mettere a disposizione una cinquantina di soccorritori per le operazioni di recupero in loco. (Vap)