Zavoli: Fontana, ci ha salutato lasciandoci in eredità il ricordo di un giornalismo colto

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricordato con un post Facebook il giornalista Sergio Zavoli, morto ieri sera all'eta' di 96 anni. "Sergio Zavoli - ha scritto - ci ha salutato lasciandoci in eredità il ricordo di un giornalismo colto, mai urlato e che guardava i fatti inserendoli in una connotazione critica, mai asservita. La sua lunga vita ha attraversato tutta la politica dal dopoguerra ad oggi, ha dato lustro alla Rai mostrando sempre la sua attenzione in favore della cultura nella televisione di Stato". "Ricordo - ha aggiunto il governatore lombardo - una frase che ascoltai da giovane giurista in un periodo oscuro della nostra Storia, mi fece riflettere e dopo tanti anni la ricordo ancora: 'Non sarà una risposta militare, ma l’isolamento civile e la solitudine morale a scoraggiare i nuovi terroristi'. Una frase, un insegnamento ancora vivo che mostra tutta la forza dell’opinione pubblica e la sua democrazia. Grazie Sergio". (com)