Milano: Confcommercio Ascoart, prosegue iniziativa "Estate a Niguarda"

- Prosegue a Milano “Estate a Niguarda”, l'iniziativa promossa dal Comune e il comitato di quartiere, nel segno di Niguarda Rinasce (associazione costituita per l’emergenza Covid con interventi a sostegno degli abitanti del quartiere) propongono nuovi appuntamenti sino alla fine di agosto – ad eccezione della settimana di Ferragosto – con il contributo di Ascoart, l’Associazione dei commercianti e artigiani di Niguarda (aderente a Confcommercio Milano). Per Giorgio Bugliesi, presidente di Ascoart, all'iniziativa si può trovare "divertimento in piena sicurezza per famiglie e bambini". Tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 18.45 sono organizzati tornei di ping pong, telefono col filo, campane, laboratori creativi e burraco per i più grandi. Domani, giovedì 6 agosto, alle 21.30 cinema all’aperto in piazza Belloveso: proiezione del film "L'Amore all'improvviso". (com)