Speciale energia: Lukashenko, persi 700 milioni di dollari a causa delle dispute petrolifere con la Russia

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha dichiarato che le casse pubbliche hanno perso circa 700 milioni di dollari a causa delle controversie sulle forniture petrolifere con la Russia. Lukashenko ha parlato nel corso di un comizio elettorale in vista delle presidenziali che si terranno domenica 9 agosto e per cui si è già iniziato a votare già dalla giornata odierna. Le relazioni fra Bielorussia e Russia sono particolarmente tese nell’ultimo periodo, ancora prima del caso dei presunti contractor del gruppo Wagner arrestati la scorsa settimana a Minsk. I due paesi, infatti, all'inizio di quest'anno non sono riusciti a concordare un contratto sulle forniture di petrolio. (Rum)