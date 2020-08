Speciale energia: Tunisia, nei primi sette mesi del 2020 produzione fosfati in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di fosfati in Tunisia non ha superato le 2.136 tonnellate nei primi sette mesi del 2020. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Società dei fosfati di Gafsa, diffusi su Facebook dal ministero dell’Energia. Si tratta di un dato in calo rispetto alle previsioni di produzione pari a 3.327 mila tonnellate. Da gennaio a luglio, sono state estratte 3.893 tonnellate di fosfati, a fronte di una previsione di estrazione di circa 8 mila tonnellate. Nei giorni scorsi il ministero dell’Energia ha messo in guardia dal blocco della produzione dei fosfati a causa delle proteste nel mese di luglio a Gafsa e ha invitato le parti sociali a prendere coscienza della gravità della situazione, promettendo di applicare “vigorosamente” la legge contro “coloro che causano l’interruzione della produzione dei trasporti”. (Tut)