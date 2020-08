Speciale energia: Lu-Ve si aggiudica commessa di Maersk per centro logistico alimentare in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lu-Ve, società di Varese, ha annunciato di essersi aggiudicata una commessa della società danese Maersk per la progettazione e l’installazione dell’impianto di raffreddamento del più grande centro logistico alimentare in Russia raffreddato a CO2. Maersk, con sede a Copenaghen e oltre 100 mila dipendenti, è il più importante armatore di navi mercantili al mondo e opera nei settori del trasporto marittimo, dell’energia e della cantieristica navale. Il centro logistico di Maersk, si legge nella nota, è il più grande mai costruito in Russia a usare la tecnologia green che impiega l’anidride carbonica: un fluido refrigerante naturale a basso o nullo impatto ambientale. La struttura ha una superficie di 23.700 metri quadrati, una capacità di stoccaggio di 50 mila tonnellate e la capacità di gestire 200 camion al giorno. (Res)