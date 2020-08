Speciale energia: Konov (Sibur), interrotti lavori con Aramco e Total per progetto petrolchimico in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie Sibur, Aramco e Total – rispettivamente russa, saudita e francese – hanno interrotto i lavori per avviare un progetto congiunto nel settore della petrolchimica in Arabia Saudita. Lo ha detto Dmitrij Konov, l’amministratore delegato e presidente del Consiglio di amministrazione dell’impresa Sibur, la principale impresa petrolchimica russa. "Per ora, Aramco e Total hanno smesso di prendere in considerazione il progetto perché non stiamo vedendo potenziale economico in questo progetto nelle attuali condizioni di mercato", ha detto Konov. (Spm)