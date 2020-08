Speciale energia: Intesa-Cisco-Fca-Iren, a Torino nasce lo smart mobility corporate club

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dello Smart Mobility Corporate Club, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, che per il Gruppo segue le maggiori imprese industriali italiane e le loro filiere, metterà inoltre a disposizione di Cisco, FCA e Iren la propria esperienza con team e servizi dedicati in collaborazione con l’Innovation Center. “Lo Smart Mobility Corporate Club vuole favorire e facilitare il dialogo tra aziende che operano ai massimi livelli nelle nuove tecnologie, nell’automotive e nell’energia perché possano mettere a fattor comune le rispettive conoscenze, confrontarsi con le startup più promettenti e lavorare assieme per lo sviluppo della mobilità del futuro, partendo da Torino” – afferma Guido de Vecchi, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center. “Grazie anche alla sinergia con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo diretta da Mauro Micillo, l’Innovation Center funge da abilitatore di questo percorso, offrendo competenze trasversali, relazioni internazionali e il supporto di un network globale”. “Aderire a Smart Mobility Corporate Club è per Cisco un’eccellente opportunità, in linea con il nostro modello di innovazione aperto che si basa sulla co-innovazione con i clienti e sulla sperimentazione congiunta. Il tema della Smart Mobility è particolarmente rilevante, perché ha un impatto importante in termini di servizi digitali per i cittadini e definisce il modo in cui le città del futuro svilupperanno i loro sistemi di trasporto in modo sostenibile; inoltre, promuovere una mobilità intelligente significa digitalizzare infrastrutture critiche per il paese e questo è in linea con la missione del programma Digitaliani, che abbiamo lanciato quattro anni fa per accelerare la digitalizzazione dell’Italia. Siamo quindi entusiasti di prendere parte a questo progetto e co-innovare insieme alle altre aziende del Club” – dichiara Enrico Mercadante, Head of Innovation South Europe di Cisco. (Rpi)