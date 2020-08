Speciale energia: Nord Stream 2, ufficio concorrenza polacco pronto ad affrontare ricorso di Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori della Polonia (Uokik) è pronto ad affrontare il ricorso della società russa Gazprom contro la multa di 213 milioni di zloty (48 milioni di euro) inflittale. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Pap" il presidente dell'Ufficio, Tomasz Chrostny. La pena pecuniaria è stata inflitta per la mancata collaborazione di Gazprom a un'indagine del Uokik relativa alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Chrostny dice di essere sicuro che la compagnia farà appello, ma assicura che il Uokik ha agito in perfetta buona fede e che sarà in grado di difendere la decisione in tribunale. Per fare ricorso Gazprom ha 30 giorni dalla data di pubblicazione della decisione, ossia il 31 luglio. (Vap)