Agricoltura: Gasparri (Fi), Zingaretti intervenga per salvare piantagioni kiwi agro pontino

- "Zingaretti dica come intende procedere per arginare il grave fenomeno che ha colpito intere piantagioni di kiwi nell'agro pontino. Un danno economico, quantizzato in oltre 100 milioni, che mette ulteriormente in crisi le aziende agricole del Lazio. Malgrado le numerose richieste di intervento presentate alla Regione e al Governo da sodalizi ecologisti spontanei, come il Movimento ecologista ecoitaliasolidale, presieduto da Piergiorgio Benvenuti, da Zingaretti non è arrivato alcun segnale". Lo scrive in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Una negligenza colpevole perché aggrava la già precaria condizione in cui versa un settore primario del Lazio. La crisi del kiwi sta, infatti, costringendo le aziende a tagliare sull'impiego di manodopera, lasciando nella disperazione numerose famiglie dedite all'agricoltura. Non è più pensabile assistere a un irresponsabile rimpallo di responsabilità tra la Regione e il Governo. Si intervenga in fretta e si diano risposte agli imprenditori dell'agro pontino", conclude Gasparri. (Com)