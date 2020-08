Zavoli: Casellati, cordoglio per scomparsa, ci lascia esempio giornalismo lucido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, esprime il suo "cordoglio per la scomparsa di Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e senatore per quattro legislature. La sua voce inconfondibile - continua in una nota la seconda carica dello Stato - è stata l'io narrante della storia italiana più recente. Grande maestro di televisione e tra le firme più significative del Novecento, Zavoli ci lascia un esempio di giornalismo lucido e appassionato che, con tono pacato e analisi mai scontate, ha saputo raccontare i grandi fatti del nostro tempo. Cultura, dedizione e competenza sono stati gli stessi principi che ne hanno ispirato l'impegno in Senato. Ai familiari - conclude Casellati - giunga la mia vicinanza". (Com)