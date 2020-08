Polonia: Kaczynski (PiS), rimpasto di governo a settembre o inizio ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rimpasto all'interno del governo della Polonia avverrà a settembre o al più tardi a inizio ottobre e prevederà la riduzione dei ministeri a 12. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Pap" il leader del partito di governo Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Secondo cui, la trattativa in seno alla coalizione della Destra unita si concluderà con successo entro settembre. L'obiettivo è una razionalizzazione dell'attività dell'esecutivo. "Non dovrebbe accadere quello che accade ora, ovvero che determinate decisioni, per esempio in materia di difesa dell'ambiente, siano responsabilità di 3 diversi ministeri", ha detto Kaczynski. Il leader di PiS afferma che tra le conseguenze di una razionalizzazione della compagine di governo ci sarà anche un risparmio di risorse, ma la priorità resta quella che "i processi decisionali avvengano rapidamente ed efficacemente". Recentemente gli alleati di PiS nella coalizione di maggioranza, Solidarna Polska e Porozumienie, hanno espresso lamentele a proposito della riduzione dei propri rispettivi ministeri a uno ciascuno. "Con un simile numero di ministeri la riduzione è l'esito di un semplice calcolo aritmetico", risponde Kaczynski, aggiungendo che gli alleati sono stati "trattati generosamente". (segue) (Vap)