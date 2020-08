Roma: sorprese mentre forzano portone a fontanella Borghese, denunciate due 20enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, nel corso dei quotidiani controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori, i carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno denunciato due nomadi, di 22 e 19 anni, entrambe già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. I carabinieri hanno notato le due aggirarsi tra le vie del centro storico e le hanno seguite per un breve tratto fino a che le hanno sorprese mentre cercavano di forzare la serratura del portone di un’abitazione in via della Fontanella Borghese. i militari le hanno bloccate e identificate, sequestrando quanto rinvenuto nei loro zaini: una lastra artefatta, due cacciaviti, una chiave inglese e un paio forbici. Portate in caserma sono state entrambe denunciate a piede libero. (Rer)