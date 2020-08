Serbia: costituzione della nuova assemblea, formati 7 gruppi parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati formati 7 gruppi all'interno del parlamento serbo alla luce dei risultati elettorali del 21 giugno. Lo riferisce oggi l'ufficio stampa dell'assemblea nazionale di Belgrado in una nota. Il presidente del gruppo parlamentare corrispondente alla lista Aleksandar Vucic - per i nostri figli, guidata dal Partito progressista serbo (Sns), è Aleksandar Martinovic mentre il vice capogruppo è Vladimir Orlic. Il presidente del gruppo parlamentare del Partito socialista serbo (Sps) è Ivica Dacic mentre il vicepresidente è Djordje Milicevic. Il terzo gruppo parlamentare è quello del partito Spas ed è guidato da Marina Ragus, mentre Radovan Tvrdisic è stato eletto vicepresidente. Il presidente del gruppo parlamentare di Serbia unita è Dragan Markovic e il vicepresidente è Zivota Starcevic, mentre il gruppo parlamentare del Partito socialdemocratico della Serbia sarà guidato da Branimir Jovanovic, con Natasa Vacic Mihailovic come suo vice. Il capogruppo dei deputati dell'Alleanza egli Ungheresi di Vojvodina è Balint Pastor e il vice è Elvira Kovac. Il gruppo parlamentare del Partito dei pensionati (Pups) è guidato da Milan Krkobabic e il vice capogruppo è Mira Petrovic. Un gruppo parlamentare, secondo il regolamento interno dell'Assemblea nazionale, deve avere almeno 5 deputati. (segue) (Seb)