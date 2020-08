Serbia: costituzione della nuova assemblea, formati 7 gruppi parlamentari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza che all'opposizione raccoglie in sé i partiti tradizionalmente più "importanti", l'Alleanza per la Serbia (Szs), non si è presentata alle elezioni del 21 giugno perché a suo avviso non sarebbero state garantite le condizioni per uno svolgimento equo del processo di voto. Lo scorso 3 agosto alcuni manifestanti si sono radunati davanti alla sede del parlamento per protestare in occasione della cerimonia del giuramento dei nuovi deputati eletti attraverso il voto del 21 giugno. Secondo quanto riferiva l'emittente "N1", si sono verificati dei lanci di uova e pomodori contro la scalinata d'ingresso della sede parlamentare. Il leader del movimento d'opposizione Adesso basta (Dosta je bilo), Sasa Radulovic, ha dichiarato alla stampa che a polizia "ha tentato" di non farlo partecipare alla protesta. (segue) (Seb)