Serbia: costituzione della nuova assemblea, formati 7 gruppi parlamentari (5)

- Secondo alcune informazioni non confermate ufficialmente e riportate dall'emittente "N1" non sarebbe presente Srdjan Nogo del movimento d'opposizione Dveri perché bloccato dalle forze dell'ordine in una delle vie attigue al palazzo del parlamento. I manifestanti gridano slogan quali "Ladri" e "Non resisterete ancora a lungo". Alcuni cittadini sono stati multati perché hanno impedito lo scorrimento regolare del traffico stradale davanti al parlamento. Non sono stati registrati scontri o disordini. Nella notte tra il 7 e l'8 luglio la popolazione è scesa in strada per protesta a Belgrado e in altre città del paese dopo che il presidente Vucic aveva annunciato la possibilità di ripristinare il coprifuoco a causa del coronavirus. Nella giornata successiva l'Unità di crisi ha deciso di rinunciare alla misura del coprifuoco optando per altre misure restrittive a Belgrado, come il divieto di assembramento per più di 10 persone e il divieto oltre le 21 di riunirsi in locali e altri luoghi al chiuso fino alle 6 del mattino. (segue) (Seb)