Serbia: costituzione della nuova assemblea, formati 7 gruppi parlamentari (6)

- I cittadini che hanno avviato le proteste il 7 luglio, intervistati da alcune emittenti locali, hanno accusato le autorità di aver allentato le misure a maggio per consentire la convocazione di elezioni parlamentari, tenute poi il 21 giugno, e di avere permesso in questo modo un aumento esponenziale dei contagi. Le proteste sono proseguite nei giorni successivi anche in altre città del paese. La stampa locale ha segnalato nei giorni della protesta alcuni disordini ed episodi di violenza, compresi scontri con la polizia e attacchi ai giornalisti. (Seb)