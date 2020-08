Imprese: Insis (Fincantieri) si aggiudica gara emulatore di seeker Eo/Ir per efficacia difesa elettronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insis, società del gruppo Fincantieri, si è aggiudicata la gara europea a mezzo procedura ristretta per la fornitura di un emulatore di seeker Eo/Ir programmabile per la verifica dell'efficacia delle contromisure dei sistemi di difesa elettronica. Lo riferisce un comunicato stampa di Fincantieri. La fornitura, richiesta dal ministero della Difesa - segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti (Sgd-Dna), Direzione degli armamenti navali (Navarm), terzo reparto sistema di combattimento, ottava divisione sistemi ed armi di superficie - prevede la progettazione e sviluppo di un sistema di ausilio alla verifica e validazione delle tecniche di contrasto a minacce missilistiche a guida elettro-ottica/infra-rosso (Eo/Ir), rappresentate da contromisure quali flares e sistemi Dircm combinate con manovre evasive attuabili dalle unità della Marina militare italiana. (segue) (Com)