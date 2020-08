Imprese: Insis (Fincantieri) si aggiudica gara emulatore di seeker Eo/Ir per efficacia difesa elettronica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema, costituito da una componente hardware multi-sensore girostabilizzata trasportabile a bordo delle unità navali o nei poligoni ed una componente software sviluppata ad hoc per l'emulazione di tecniche di ingaggio e tracking tipiche di seeker missilistici di varia natura, permetterà di valutare uno scenario nel quale una minaccia missilistica, precipuamente emulata dal sistema in oggetto, viene rivolta nei confronti di una unità navale sotto test. Il sistema sarà altresì predisposto per l'ausilio alla verifica e validazione delle tecniche di contrasto missilistico di mezzi aerei dotati di autoprotezione. Il programma avrà una durata complessiva di circa 30 mesi e terminerà con l'esecuzione di campagne di test sul campo effettuate in collaborazione con il Centro di supporto e sperimentazione navale di Livorno (Cssn-Ite) della Marina militare italiana. (Com)