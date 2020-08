Torino: Intesa Sanpaolo, il capitale sociale aumenta di oltre 900 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante dall’aumento di capitale sociale deliberato il 16 giugno. Sono state emesse 1.754.328.645 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (godimento regolare, cedola 43) prive del valore nominale, con aumento del capitale sociale da 9.085.663.010,32 euro a 9.997.913.905,72 euro, suddiviso in 19.264.057.070 azioni ordinarie prive del valore nominale. L’attestazione di aumento di capitale è stata depositata il 4 agosto al Registro delle Imprese di Torino. La nuova composizione del capitale sociale arriva in esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea Straordinaria del 27 aprile, a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., con emissione di un numero massimo di 1.945.284.755 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio della predetta offerta pubblica. (Rpi)