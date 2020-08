Roma: Mollicone (Fd'I), scempio togliere sampietrini a via IV novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco lo scempio dei barbari. Il partito dell'asfalto ha vinto. È stata cancellata una testimonianza storica, i sampietrini in porfido rosso che erano su via IV Novembre e via Nazionale. Vigileremo per capire che fine faranno. A maggio ci riprenderemo la città da questa sciagurata giunta Raggi, la peggiore della storia della Capitale, e riposizioneremo il manto originario dei sampietrini, per tutelare l'identità di Roma. È vergognoso e indecente il silenzio della sovrintendenza di Roma, che dimostra di non avere contezza del ruolo di tutela e valorizzazione di un monumento da tutelare dietro la pressione di Raggi, piegata alle lobby all'asfalto". Lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, Federico Mollicone che poi prosegue: "Il sampietrino, con cui erano lastricate tutte le strade dell'Urbe, è stato inventato sotto Papa Sisto V e oggi è ancora usato per luoghi caratteristici nel centro storico di Roma. In particolare, quelli di via IV novembre e via Nazionale sono preziosi e unici al mondo, in porfido rosso e furono regalati dall'Egitto come omaggio, La sicurezza è l'alibi di chi intende la politica solo come soddisfazione per le lobby. Plaudiamo a Fusaro, unico intellettuale, che ha percepito il simbolo di questo scempio. Presenteremo un question time al Mibact per denunciare tutto questo. Quando governavano i lavori pubblici, dimostrammo che era possibile manutenere i sampietrini, poi sono arrivati Marino e Raggi e hanno distrutto tutto. Abbiamo più volte dimostrato con il Comitato 'difesa del sampietrino' e con pubblicazioni scientifiche di addetti ai lavori che la manutenzione di un metro quadrato di asfalto, nel lungo periodo, costa di più di un metro quadro di sampietrini, correttamente manutenuti", conclude Mollicone.(Com)