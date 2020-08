Turchia: prestito da banche Tskb e Aiib per sostegno a imprese colpite da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca per lo sviluppo industriale della Turchia (Tskb) e la Banca Asiatica d’investimento per le infrastrutture (Aiib) hanno concluso un accordo per un prestito da 200 milioni di dollari, finalizzato a sostenere le imprese turche colpite dalla pandemia di coronavirus. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Secondo un comunicato della Tskb, scopo dell’accordo è fornire liquidità a imprese operanti nel settore delle infrastrutture, nell’ambito di trasporti, energia, acqua, salute, informatica e comunicazioni. Nella linea di credito Covid-19, garantita dal ministero del Tesoro e delle Finanze turco, le imprese potranno richiedere prestiti a scadenza al massimo triennale. L’amministratore delegato della Tskb, Ece Boru ha dichiarato che il pacchetto di prestiti aiuterà la Banca a risolvere problemi a breve termine e a rafforzare la “resilienza” del settore.(Tua)