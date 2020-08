Droga: pusher inseguito al parco Sempione di Milano, butta a terra un poliziotto e lo ferisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, intorno alle 19.30, un 22enne del Gambia è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale al parco Sempione di Milano. La pattuglia in bici della polizia di Stato che passava di lì lo ha notato mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un’altra persona ed è intervenuta. Il 22enne a quel punto è scappato, inseguito dai poliziotti. Uno di loro è stato afferrato e scaraventato a terra dal giovane e, trasportato all’ospedale Policlinico in codice verde, è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni per frattura. Il 22enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per lesioni. (Rem)